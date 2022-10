Roma, lo stop al traffico nelle domeniche ecologiche: pubblicato il calendario

Date fissate per il 20 novembre 2022, il 4 dicembre 2022, l'8 gennaio 2023, il 5 febbraio 2023, e il 26 marzo 2023. Non solo divieto al traffico, ma anche eventi pubblici volti alla sensibilizzazione sui temi ambientale.

Approvato dalla Giunta Capitolina, il calendario delle domeniche ecologiche predisposto dall’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti per la stagione invernale 2022-23, presenta due novità. Oltre al divieto di circolazione per i veicoli nella Ztl “Fascia verde”, le domeniche, che saranno 5 invece di 4, vedranno l'organizzazione di eventi pubblici di informazione e sensibilizzazione per i cittadini riguardanti la salvaguardia dell'ambiente e il contrasto all'inquinamento.

Le date da segnare

Si parte dalla domenica di 20 novembre 2022, poi il 4 dicembre, l'8 gennaio 2023, il 5 febbraio e il 26 marzo 2023. Le informazioni relative a fasce orarie, tipi dei veicoli coinvolti e categorie eventualmente derogate o esentate dai divieti saranno comunicate nelle singole ordinanze relative a ciascuna data.