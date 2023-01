Roma, lotta ai cinghiali: sotto sequestro le gabbie abusive al Gemelli

I Carabinieri hanno scoperto una serie di trappole per cinghiali in via Giuseppe Moscati, nei terreni del Gemelli, e le hanno sequestrate perché non a norma. I militari hanno anche chiuso l'area in cui le hanno trovate. A fare la segnalazione è stato il Partito Animalista Europeo.

"Le gabbie trappola installate dalla Regione - ha detto Stefano Fuccello, segretario del partito - sono illegali e rappresentano un pregiudizio per la sicurezza e l’incolumità pubblica e per la stessa tutela del benessere animale".

Nello specifico si trattava di una serie di gabbie trappola. I dispositivi sono abusivi perché privi di marcatura CE, della targhetta di identificazione macchina e matricola, dei dati del fabbricante con le relative specifiche tecniche principali, dell’ente certificatore che ne attesti l’omologazione e dell’organismo notificato.

Il Gemelli e i cinghiali

Spesso i cinghiali sono stati avvistati nei terreni e nel parcheggio dell'ospedale, venendo dalla vicina Pineta Sacchetti o dalla riserva dell'Insugherata.

A febbraio del 2022, per esempio, la pagina Facebook Welcome to Favelas ha pubblicato un video in cui si vedevano dei cinghiali scorrazzare nel parcheggio dell'ospedale.