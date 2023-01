Roma, Lucio Dalla e Lucio Battisti si incontrano sul palco del Teatro Ghione

Lucio Dalla e Lucio Battisti si incontreranno sul palco del Teatro Ghione, il 12 e il 13 gennaio a Roma. Andrà in scena uno spettacolo dedicato ai due artisti, in cui si racconta la loro storia e la loro arte. Sul palco ci sarà Maurizio somma, accompagnato da una piccola orchestra.

I due artisti sono nati a poche ore l'uno dall'altro (4 marzo 1943 Dalla e 5 marzo 1943 Battisti). Entrambi hanno avuto i loro successi e hanno cambiato il panorama della musica italiana. All'inizio degli anni Ottanta Lucio Dalla aveva proposto a Lucio Battisti di fare un progetto musicale insieme, ma Battisti rifiutò. Lo spettacolo prende le mosse proprio da questo sodalizio musicale mancato. Lo scrittore dello spettacolo, Liberato Santarpino, immagina proprio come sarebbe stata questa collaborazione.

Durante lo spettacolo al racconto fatto da Maurizio Somma si alterneranno alcuni dei capolavori dei due Lucio: 4 marzo 1943, Pensieri e parole, Mi ritorni in mente, La casa in riva al mare, Il mio canto libero, Il gigante e la bambina, Acqua azzurra acqua chiara, Piazza Grande, Emozioni, Come è profondo il mare, La canzone del sole, L’anno che verrà, Amarsi un po', Futura, Con il nastro rosa, Caruso, L’arcobaleno.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Ghione il 12 e il 13 gennaio, alle 21.