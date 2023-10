Roma, madre e figlio col passeggino investiti mentre attraversano la strada

Una mamma di 38 anni, e il figlio piccolo nel passeggino, sono stati investite da un’auto sabato mattina in via Santa Maria Consolatrice, all’incrocio con via Cesare Ricotti a Roma.

Ivestiti da una donna

Ad investirli è stata una Citroen guidata da una donna che si è subito fermata a prestare soccorso. Sul posto sono accorsi gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale che hanno agevolato i soccorsi e iniziato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro. Madre e figlio sono stati portati in ospedale Pertini in condizioni non gravi.

Il precedente

Lo scorso mese di settembre, a Ostia, un'altra mamma con la figlia furono travolte sulle strisce da uno scooter. La piccola riportò la frattura del braccio mentre per la madre ci furono escoriazioni in tutto il corpo.