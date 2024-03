Roma, mai più stabili abbandonati: 750 immobili rigenerati e supertutelati

Mai più stabili abbandonati, pericolanti o lasciati morire: a Roma 750 immobili saranno rigenerati e conservati con la supervisione della Sovrintendenza. Il tutto anche grazie ai fondi del Pnnr e del voto di Giunta che ha approvato l'aggiornamento della Carta per la Qualita'.

Si tratta di elaborato del Prg che riporta tutti gli immobili e le aree urbane sottoposti a uno speciale regime di tutela individuato da Roma Capitale, autonomo rispetto agli altri vincoli statali e definito in accordo con la Sovrintendenza di Roma Capitale.

La commissione speciale

Una scelta che per alcuni è sembrata subito una furbata per eludere il piano regolatore e favorire i soliti costruttori. Così non sarà, almeno secondo le promesse fatte dal Campidoglio. Prima di far partire i lavori, infatti, una commissione mista esaminerà caso per caso progetti, benefici e sviluppo. Un team composto da architetti del dipartimento Urbanistica, due membri della sovrintendenza comunale e una di quella statale. Poi si dovrà passare attraverso un tavolo di concertazione con i comitati di zona e tre associazioni ambientalistiche.

Un lavoro complesso

Insomma, un lavoro complesso e un iter lungo per ottenere il via libera a ricostruire o meglio, a rigenerare, gli stabili in disuso. Un progetto che Roma Capitale ha copiato da Barcellona dove è stata fatta la stessa operazione per trasformare l'ala urbanistica della città.

La Carta per la Qualità

Lo stralcio dalla Carta della Qualita' di circa 750 immobili che possono ora essere trasformati, (700 individuati a seguito di istanze di parte, recepimento di trasformazioni urbanistiche, valutazioni congiunte con Sovrintendenza capitolina che non possedevano caratteristiche da tutelare a cui si aggiungono altri 50 provenienti dalle segnalazioni e istanze pervenute a seguito della pubblicazione della proposta sui canali Istituzionali); l'introduzione, nella stessa Carta, di 246 nuovi immobili da tutelare (113 villini storici nel Municipio Roma I Centro e 133 nel Municipio Roma II) sui quali non sara' piu' possibile intervenire senza un preventivo assenso della Sovrintendenza Capitolina e della commissione mista.

Nuova vita per l'ex Fiera e l'ex stabile Alitalia

Con tale revisione si recepiscono le novita' intercorse dal 2008: dopo l'approvazione del Prg e' la prima volta che si procede a un aggiornamento sistemico della Carta nonostante la norma prevedesse un intervento biennale. Nel corso degli anni, infatti, molte delle funzioni originarie di alcuni stabili che ne giustificavano la tutela, sono andate perse: tra questi ci sono l'ex Filanda di viale Castrense, la ex Fiera di Roma sulla Cristoforo Colombo e l'ex Alitalia a Muratella.