Roma malata di povertà, Rocca: "Dalla Caritas emerge una fotografia spietata"

"È una fotografia spietata quella sulla povertà a Roma che emerge dal rapporto Caritas 2023: una città che non gode delle risorse e delle energie che dovrebbero essere proprie di una grande Capitale. Provengo da una realtà che si occupa di dare risposte all'esclusione sociale e ho scelto di combatterne ogni sua forma anche nella veste di Presidente della Regione Lazio". Così sui social il governatore laziale Francesco Rocca.

"In questi primi mesi abbiamo ereditato una situazione molto difficile e vissuto dolorosi tagli. A pagare questo prezzo sono sempre coloro i quali hanno meno possibilità. Stiamo intervenendo, tuttavia, su ciò che genera esclusione: dalle liste di attesa in sanità, ai trasporti e alle politiche abitative, fino alla salute mentale. Sento una grande responsabilità nel tracciare e tenere fede a questa traiettoria. Continuo a custodire nel cuore la memoria e l'insegnamento di Don Di Liegro, incentrato sul dare dignità ad ogni singola persona. Dobbiamo operare - insieme - in questa direzione".