Roma, marciapiedi assediati dai monopattini. "Come fanno i disabili?"

Un cittadino ha denunciato con foto e video su Twitter le condizioni di alcuni marciapiedi, invasi da monopattini elettrici in sosta. Nel tweet il cittadino si è rivolto anche agli albergatori e alla società di sharing che mette a disposizione i mezzi.

Le foto e il video sono state fatte in via Torino pochi passi da piazza della Repubblica. A pochi metri c'è un Comando dei Carabinieri. Nelle immagine si vedono moltissimi monopattini e biciclette della società di sharing Limebike lasciati sul marciapiede, ostruendo il passaggio. Il cittadino

"È normale? - ha scritto il cittadino su Twitter – Perché gli albergatori non informano i loro clienti di come parcheggiare correttamente questi trabiccoli? E Limebike muta? E una persona in carrozzina che fa? E una mamma e un papà con passeggino? Ma è possibile che nessuno faccia niente a Roma?". Molti i tweet in risposta che gli hanno dato ragione.

Il giorno dopo lo stesso utente ha caricato un'altra foto, mostrando come in 24 ore niente fosse cambiato.