Roma, Max Paiella si racconta sul palco in “Storie di un Cantastorie”

Max Paiella arriva al Teatro Golden, con “Storie di un Cantastorie”, uno spettacolo in cui l'attore racconterà la storia della sua carriera, dall'esordio ai successi.

Il racconto sarà accompagnato dalla musica dal vivo suonata dal polistrumentista Flavio Cangialosi. Lo spettacolo ripercorrerà la carriera di Max Paiella, raccontando episodi e aneddoti, sempre in chiave ironica, dissacrante e satirica. La narrazione sarà accompagnata anche da immagini e illustrazioni proiettate in sala. Nel raccontare sé stesso, Paiella racconterà l'Italia con le sue realtà e le sue vicende, sempre raccontate con ironia e comicità. La regia è di Toni Fornari, mentre la produzione è di ATPR Associazione Teatri Per Roma.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Golden dal 7 al 18 dicembre.