Roma, maxi sequestro sul Gra: arrestati due spagnoli con 611kg di hashish

Una manovra anomala ha insospettito i finanzieri che dopo il controllo del camion hanno scoperto l'enorme carico di droga.

Un autoarticolato con targa spagnola è stato perquisito sul Gra dopo che i due trasportatori si sono agitati alle domande degli agenti sulla loro direzione. Scattata la perquisizione del carico, sono stati trovati 611kg di hashish.

Il carico avrebbe fruttato 2,5 milioni di euro

I due trafficanti di origini spagnole, che nascondevano la droga in alcuni bancali di talco e caffè, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti e il Gip ha convalidato la richiesta per la custodia cautelare in carcere dei due. La stima calcolata sul profitto che i 611kg di hashish avrebbero portato se messi nel mercato è di circa 2,5 milioni di euro.