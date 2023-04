Roma, mazzette per i lavori nei cimiteri: chiesti dieci rinvii a giudizio

Mazzette e tangenti per i lavori nei cimiteri romani di Prima Porta, Verano Laurentino e Maccarese: la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio per 10 persone, tra cui dipendenti dell'Ama, e quattro società che gestirono gli appalti per la gestione dei cimiteri romani tra il 2017 e il 2018.

Secondo le accuse, alcuni imprenditori e dipendenti avrebbero offerto somme di denaro, lavori di manutenzione, cene e riparazioni di auto, in cambio degli appalti per la gestione e la manutenzione dei cimiteri. La prossima udienza è fissata per il 6 luglio.

L'udienza preliminare

Nel corso dell'udienza di oggi l'Ama si è costituita parte civile nel processo. Tuttavia l'avvocato che difende i dipendenti Ama coinvolti si è detto soddisfatto:‘’E’ stata un’udienza importante - ha detto - i miei assistiti hanno spiegato e chiarito documentalmente la loro posizione, contestando le accuse’’.