Roma, mercati rionali: niente tassa di occupazione suolo pubblico nel 2020

I lavoratori dell'area pubblica dei mercati rionali e dei posteggi fuori mercato esentati dal pagamento della Cosap, la tassi di occupazione suolo pubblico, per tutto il 2020.

A seguito dell'emergenza Coronavirus a Roma, il Consiglio Comunale ha dato il via libera a una delibera di giunta che modifica la delibera 108/2020 e introduce per gli operatori dei mercati rionali l'esenzione per l'anno in corso dal pagamento della quota spettante a Roma Capitale del Canone di concessione per i servizi a domanda individuale per i mercati in sede propria e dal pagamento del Cosap per i mercati rionali in sede impropria.

“Con l’approvazione della delibera 221/2020 gli operatori commerciali su area pubblica (mercati rionali, itineranti, rotazione, ecc.) saranno esonerati dal pagamento della Cosap per l’intero anno 2020 e potranno permettersi un risparmio complessivo che ammonta a ben 8 milioni di euro – spiega in un post il presidente dell'aula Giulio Cesare, Marcello De Vito –. Una delibera - quella approvata unanimemente dall’Aula con 35 voti favorevoli e immediatamente eseguibile - in favore di un settore che, in questa difficile fase della pandemia, si trova ad affrontare un momento di grande difficoltà. Quello di oggi è stato infatti il segnale forte e unitario che l’Amministrazione ha voluto dare ai cittadini concretizzando una promessa dell'Aula che si era impegnata, fin dall'inizio della pandemia, a non lasciare sola questa categoria di lavoratori. Un passo avanti importante nella direzione del supporto a uno dei settori maggiormente colpiti dalla diffusione del Covid e un risultato che vuole incoraggiare gli esercenti commerciali ad andare avanti facendo loro sentire che la città gli è vicina”.