Roma meteo 15 luglio: venerdì di fuoco, afa e massime fino a 35 gradi

Roma meteo 15 luglio: la settimana si chiude con l'arrivo di Apocalisse, l'ondata di caldo proveniente dal Nordafrica che porterà le temperature più alte della stagione.

A Roma previsto bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4668m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest. Allerte meteo previste: afa.

Meteo mare Roma

Mare calmo per tutto il giorno. Venti da moderati a forti provenienti dai quadranti nord orientali per tutto il giorno con un'intensità minima di 7 km/h ed un'intensità massima di 19.8 km/h.

Meteo sabato 16 luglio

Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4807m.