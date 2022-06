Roma meteo 17 giugno: tornano le nubi, ma resta il caldo. Massima a 32 gradi

Roma meteo 17 giugno: Tornano le nubi a coprire il cielo, ma senza che calino le temperatura. Prevista massima a 32 gradi.

Vediamo nel dettaglio la giornata. Cieli in prevalenza nuvolosi o poco nuvolosi, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi in serata. Durante la giornata si registra la temperatura massima a 32 gradi, mentre la minima sarà di 21. I venti saranno al mattino deboli, raffiche maggiori il pomeriggio con provenienza da Ovest. Alta la concentrazione dei pollini nell’aria.

Meteo mare

Per tutta la giornata i mari del litorale saranno poco mossi, con una temperatura di 23 gradi. Ponza: mare poco mosso e temperatura dell'acqua di 24 gradi e onde alte 0.1 mt.

Previsioni per mercoledì 18 giugno

Sono previsti cieli nuovolosi al mattino e alla sera, ma in giornata i cieli saranno sereni con picchi di 35 gradi. La minima sarà a 23 gradi.