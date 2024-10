Roma meteo 26 al 28 ottobre: il ritorno del sole ma al mattino farà freschetto. Occhio all'ora legale tra la notte di sabato e domenica

Roma meteo 26-28 ottobre: si apre una fase di stabilità che dovrebbe durare sicuramente sino a mercoledì 30, segnata da nuvole e sole ma senza pioggia. Le temperature oscilleranno tra i 14 e i 23 gradi anche se da lunedì è previsto un abbassamento delle minime che si attesteranno intorno ai 10 gradi.

Non dimenticate che tra sabato 26 e domenica 27 entrerà in vigore l'ora solare con le lancette degli orologi che dovranno essere spostate di 1 ora indietro.

Il meteo del 26 nel dettaglio

Giornata all'insegna della nuvolosità di passaggio, a tratti più consistente. Assenza di precipitazioni. Analizziamo in modo dettagliato: nelle prime ore nebbia, al mattino nubi sparse, la minima della giornata sarà 14°C; nel pomeriggio nubi sparse, cosí come in serata, le temperature pomeridiane saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 27 ottobre

Bel giorno con tempo stabile, solo qualche nube innocua potrà comparire a tratti. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata nubi sparse, le temperature minime si attesteranno intorno a 16°C; nel pomeriggio poco nuvoloso, in serata cielo sereno, i valori di temperatura massimi saranno di circa 23°. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3200 metri stabile nell'arco della giornata.

Meteo Roma 28 ottobre

Giornata all'insegna del bel tempo con poche nuvole nel cielo. Nessun fenomeno previsto. Andiamo a vedere piú nel dettaglio: nella prima parte della giornata cielo sereno, le temperature minime si attesteranno intorno a 12°C; nel pomeriggio cielo sereno, cosí come in serata, le temperature massime raggiungeranno i 22°. Lo zero termico sarà circa 3200 metri senza grandi variazioni nel pomeriggio.

Fonte: MeteoGiuliacci