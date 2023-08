Roma meteo 3 agosto: ultimo giorno di caldo, poi arriva un po' di pioggia

Roma meteo 3 agosto: giovedì è l'ultimo giorno di caldo della settimana perché tra venerdì e sabato è in arrivo il fresco tanto atteso, con alta possibilità di pioggia.

Giovedì 3 nel dettaglio

Cielo sereno per l'intera giornata con la minima a 23 e la massima a 32. Venti in prevalenza da sud. Il sole sorge alle 6,05 e tramonta alle 20,26. I venti sono orientati da sud e gli ultravioletti sono al livello 9 della scala da zero a 10.

Meteo Mare Lazio

Mare poco mosso su tutto il litorale. Ponza: sereno o poco nuvoloso, mare OSO, venti da NO 19.4 nodi, temperatura dell'acqua 26.8 °C, altezza dell'onda 1,6 m.

Roma meteo 4 agosto

Sole e nuvole al mattino, minima 25 gradi. Dall'ora di pranzo aumento della nuvolosità e 30 gradi di massima sino alla serata quando nubi irregolari potranno dare vita a rovesci di pioggia. In serata il termometro tornerà a 25 gradi.