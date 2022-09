Roma, Metro A fuori uso: sospese tutte le corse da Ottaviano a Battistini

Un problema elettrico e la linea della Metro A va in tilt: in corso il ripristino del servizio.

I servizi sono stati sospesi dalla fermata Ottaviano fino al capolinea Battistini della Metro A e, da quanto comunicato dall'Atac, i tecnici sono impegnati nel risolvere il malfunzionamento elettrico che ha compromesso i servizi.

Il comunicato

“I tecnici ATAC stanno lavorando incessantemente per ripristinare la linea A della metro A, interrotta nel tratto Ottaviano-Battistini, a causa di un problema tecnico avvenuto a inizio servizio. L'interruzione è dovuta a un malfunzionamento elettrico, episodico, che vede ancora impegnato il personale delle infrastrutture, che ha lavorato tutta la notte per provvedere ad alcuni problemi meccanici sulla linea che si sono verificati nella serata di ieri. ATAC ha attivato un servizio sostitutivo di superficie. L'azienda si scusa con i clienti per i disagi.”