Roma Metropolitane, Cgil, Cisl e Uil: “Per i lavoratori sarà una Pasqua amara”

Si è svolto l'incontro tra Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, Roma Metropolitane, il Comune di Roma e il Commissario Liquidatore dell'azienda. Per i sindacati l'incontro è stato negativo. “Sarà una "Pasqua amara per le lavoratrici e i lavoratori di Roma Metropolitane".

"Non abbiamo ricevuto nessuna novità - denunciano i sindacati - sul pagamento degli stipendi di febbraio e marzo e ci è stata comunicata l’assenza di garanzie sull’erogazione della retribuzione di aprile, aggravando ulteriormente la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre nessun piano chiaro per rilanciare un’azienda che svolge una funzione strategica per la Capitale".

La mobilitazione di Giovedì 13

Giovedì 13 aprile Cigl, Cisl e Uil protesteranno sotto le finestre del Campidoglio insieme ai dipendenti di Roma Metropolitane. “Chiederemo a Gualtieri d’intervenire per scongiurare il fallimento dell’azienda, garantire la continuità occupazionale ai 120 dipendenti e il diritto al salario".