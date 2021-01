Roma Metropolitane, conti in profondo rosso "Da marzo a rischio gli stipendi"

L'allarme lanciato dal liquidatore Andrea Mazzotto: la mancata approvazione dei bilanci della società dal 2016 al 2019 crea un enorme problema. Mazzotto aspetta ancora il pagamento di 7 milioni dal Comune.

La mancata approvazione dei bilanci dal 2016 al 2019 di Roma Metropolitane, partecipata del Campidoglio in liquidazione che si occupa di progettazione di linee di trasporto, rischia di causare problemi di liquidità all'azienda. La situazione contabile è bloccata dal pagamento di 7 milioni di euro, una somma che però Roma Capitale ha intenzione di liquidare solo dopo il parere sollecitato alla Corte dei Conti.

Il liquidatore dell'azienda, Mazzotto, in Commissione Mobilità ha spiegato che "la società non ha modo di operare oltre la fine di marzo considerando la liquidità disponibile; ora con la cassa integrazione magari il tempo si allunga di un paio di settimane". Ma a fine marzo, continua il manager, "non sarà pagabile tutto: stipendi, fornitori, bollette. Il termine ultimo è la fine di marzo, primi di aprile". Da parte sua il vicesindaco e assessore alla Mobilità Pietro Calabrese ha ricordato che "gli uffici hanno evidenziato quelle situazioni che potrebbero essere ricondotte a carico della nostra amministrazione. L'indirizzo politico è stato quello di trovare un ente superiore per accertare lo strumento idoneo per riconoscere queste somme, anche in eventuali casi in futuro. Comprendo che ci sono problematiche ma se non risolviamo la questione legale a monte può ripresentarsi". Insomma è ancora stallo.