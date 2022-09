Roma, mette a segno due furti in due giorni e accoltella un uomo: arrestato

Due smartphone rubati e un colpo di coltello inferto sull'autobus 105: in carcere un tunisino senza dimora e con precedenti.

Già indiziato per tentata rapina e furto aggravati, un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di piazza Dante dopo aver rubato due telefoni in due giorni e aver accoltellato la prima vittima dei due furti.

Prima il furto, poi l'accoltellamento

I due episodi sono stati denunciati ai militari e il primo ha visto un uomo, 33 anni, originario del Bangladesh vedersi rubare lo smartphone sull'autobus 105 per poi ricevere una coltellata dal tunisino prima che quest'ultimo scappasse. A distanza di meno di ventiquattr'ore, lo scorso 11 settembre, il 36enne ha rubato lo smartphone di una signora a bordo del tram 5 all'altezza della fermata Manzoni. Le indagini hanno portato al riconoscimento dell'uomo da parte delle vittime e, anche grazie a un testimone che ha assistito alla violenza del primo episodio, il 36enne è stati portato in carcere in attesa della sentenza per colpevolezza irrevocabile.