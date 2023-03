Roma, montagne di rifiuti accanto al cartello “Non lasciate qui l'immondizia”

Proprio sotto un cartello che recita “Non lasciate qui l'immondizia”, una montagna di rifiuti. La foto è stata pubblicata su Twitter, con la didascalia sarcastica: “Non è meraviglioso?”.

La foto è stata scattata a San Lorenzo. E infatti il cartello recita: “Rispettiamo San Lorenzo. Per favore non lasciate qui l'immondizia. Evitiamo di mettere a rischio il parco e l'area bambini con roditori e infestazioni. Grazie”. In calce l'invito per le attività commerciali a rivolgersi a Sarim Ambiente, per la rimozione dei loro rifiuti.

Autore del tweet è don Ugo Quinzi, un prete che spesso posta foto e tweet sui problemi di Roma: dall'immondizia ai trasporti pubblici. La pagina Twitter Diarioromano, ha ritwittato la foto scrivendo: “Ha un che di poetico: un tocco di colore al grigiore della città - riferendosi ironicamente ai sacchetti dell'immondizia dai vari colori - non ne usciremo mai, di questo passo”.