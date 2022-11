Roma, morto l'autista di un tir. L'incidente mortale al chilometro 35 del Gra

Incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare: l'autista di un tir è morto. Il suo veicolo è uscito fuori strada ed è andato a schiantarsi contro il pilone di un cavalcavia. I Vigili del Fuoco hanno estratto il suo corpo senza vita dalle lamiere.

L'incidente si è verificato al chilometro 35 del Gra, all'altezza del quartiere di Tor Bella Monaca, intorno alle 4 del mattino del 30 novembre. Il conducente era un uomo di 55 anni di Aprilia ed è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Anas, i Vigili del Fuoco, il 118 e le Polizia Stradale che sta indagando sulle cause dell'incidente. Si ipotizza un colpo di sonno o un malore del conducente.

Le conseguenze per la viabilità

L'Anas ha fatto sapere che a causa dell'incidente ci sono delle code e rallentamenti su tutto il Gra.

Il tir trasportava bottiglie di vetro, i cui frantumi si sono sparsi sul tratto di carreggiata in cui è avvenuto l'incidente. Per permettere le attività di ripristino della strada, l'Anas ha annunciato alcune modifiche temporanee alla mobilità. Sulla carreggiata esterna sarà obbligatorio uscire a Tor Bella Monaca per chi transita in complanare. Per chi invece transita sul centrale resterà aperta solo la corsia di sorpasso. In carreggiata interna, infine, resterà chiuso lo svincolo verso Tor Bella Monaca.