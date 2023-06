Roma, è morto Paolo Di Paolo, il fotografo della Dolce Vita. Aveva 98 anni

E' morto Paolo Di Paolo. Il celebre fotografo della “dolce vita” che con la sua arte ha dipinto un grande affresco del 900 italiano si è spento all'età di 98 anni.

Classe 1925, era nato a Larino in provincia di Campobasso. Lavorava per riviste come “Il Mondo” e “Il Tempo” e con i suoi reportage esclusivi ha saputo raccontare l'Italia che usciva dalla distruzione della guerra. La sua carriera è stata breve ma intensa e l'ha portato a stringere amicizia con alcuni dei personaggi più influenti del suo tempo: Pier Paolo Pasolini, Michelangelo Antonioni, Anna Magnani, Giorgio De Chirico, Ezra Pound, Marcello Mastroianni, Sophia Loren, Luchino Visconti, Oriana Fallaci e Giuseppe Ungaretti. Quando poi alla fine degli anni 60 la rivista “Il Mondo” ha chiuso, Di Paolo si è allontanato dalla fotografia, visto anche che in quegli anni stava nascendo un tipo di fotogiornalismo scandalistico con cui non voleva mescolarsi. “Ho lasciato la fotografia per amore della fotografia” era solito ripetere.

Lascia il suo sterminato archivio fotografico, che consta di 250mila fotografie. A maggio aveva ricevuto la laurea ad honoris causa in Storia dell'Arte alla Sapienza.