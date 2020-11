Roma Multiservizi cresce nonostante il Covid: fatturato mensile in positivo

Il Consiglio di Amministrazione di Roma Multiservizi S.p.A. ha illustrato i dati di un’informativa sull’impatto del Covid-19 e registrato il nuovo trend positivo che, da settembre 2020, ha permesso all’Azienda di tornare a crescere. La ripresa è stata confermata nella riunione del CdA tenutasi venerdì 20 novembre.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Vincenzo Iannucci, ha ripercorso le tappe dell’anno, illustrando inizialmente la perdita registrata nel primo semestre, a seguito della chiusura delle scuole e di tutti i servizi collegati, contenuta da azioni di valorizzazione delle risorse, spending review e stabilizzazione finanziaria. A seguito dell’evoluzione della pandemia, i diversi provvedimenti emanati dal Governo – relativi al contrasto al Covid-19 – hanno inevitabilmente avuto ulteriori riflessi negativi sull’andamento aziendale. Il volume di fatturato mensile si è notevolmente ridotto nei mesi di marzo (-20%), aprile (-52%), maggio (-58%), giugno (-34%), luglio (-22%) e agosto (-60%) rispetto al valore medio mensile di budget, principalmente per la chiusura delle scuole e dell’interruzione dei servizi di pulizia, accompagnamento scolastico, manutenzione delle aree verdi e degli edifici scolastici. Alla ripartenza, dopo l’estate, l’Azienda è tornata a crescere registrando uno straordinario dato: +20% solo nel mese di settembre. Una evoluzione positiva che prosegue nel mese di ottobre e che vede anche i mesi di novembre e dicembre attestarsi sullo stesso trend, richiamando alla possibilità che i dati di bilancio 2020 potrebbero stimarsi superiori alle attese.

“La risposta dell’Azienda alle mutate condizioni sociali post-Covid - ha spiegato il Presidente di Roma Multiservizi, Vincenzo Iannucci - è stata immediata e ha riguardato anche la riconversione dei servizi di pulizia e sanificazione, l’adeguata formazione del personale, l’approvvigionamento tempestivo e la distribuzione di adeguati dispositivi di protezione per il personale dipendente. Siamo particolarmente soddisfatti del lavoro dei nostri dirigenti e di tutti i dipendenti che in una situazione di grave crisi hanno trovato la forza per conquistare risultati sopra le aspettative”.