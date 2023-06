Roma, nasce il Sistina Chapiteau: il teatro itinerante dei musical

Il teatro Sistina di Roma raddoppia: nasce il Sistina Chapiteau, il teatro itinerante dei musical e della commedia musicale. Il sipario del Sistina non si aprirà più solo a Roma ma in tutta Italia.

Si tratterà di una struttura itinerante. Una sala con 1500 poltrone in velluto rosso. Il tutto sorretto da alti tralicci. Una zona di ristorazione e aree per eventi speciali per intrattenere il pubblico in attesa dell'inizio degli spettacoli. Sarà un vero e proprio gemello mobile dello storico Sistina di Roma. Tutto nato da un'idea del direttore artistico Massimo Romeo Piparo.

Il debutto del Sistina Chapiteau sarà a Milano il 13 dicembre con il musical “Cats” che vede la partecipazione di Malika Ayane. Poi dopo “Cats”, sarà la volta di “Matilda”, tratto dall'omonimo romanzo di Rohal Dahl, con Luca Ward nei panni della signorina Trinciabue. Poi il Marchese del Grillo, con Max Giusti nella parte del marchese.