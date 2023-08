Roma, nella Capitale è record di multe: in un anno aumentati del 41% i verbali

A Roma è boom di multe. Un'impennata mai vista nei verbali che, in un anno sono cresciuti del 41,3 per cento. Nel 2022 la Polizia di Roma Capitale ha emesso multe per 133 milioni di euro, registrando un incremento del 41,3 per cento rispetto all'anno precedente, quando il comune aveva incassato 94 milioni.

Il report

Un report dettagliato che è stato consegnato nel dossier per il previsionale di Bilancio: cinque pagine di relazione e altrettante di grafici e indicatori che suddividono quartiere per quartire le sanzioni. Dei 133 milioni complessivi, 126 milioni derivano dall'accertamento di tutte le violazioni e 6,1 milioni da accertamenti per il superamento dei limiti di velocità. Nel 2021, gli introiti incassati grazie agli autovelox erano pari a 4,6 milioni. E nel 2023 la situazione è ancora in salita: grazie ai nuovi apparati, come il tutor sull'Olimpica si prevedono incassi superiori a 160 milioni di euro.

Acquisto di nuovi apparati

Dal documento si evince anche che parte dei soldi incassati sono stati riutilizzati per il potenziamento delle attività di controllo come l'acquisto di nuove strumentazioni per un importo pari a 19 milioni di euro; l'ammodernamento della segnaletica stradale per 14,3 milioni e 22 milioni sono andati per la manutenzione delle strade, installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma delle barriere e sistemazione del manto stradale.

La classifica dei quartieri più multati

Il I Municipio stacca tutte le altre zone di Roma. Al secondo posto c'è il VII municipio Tuscolano. A seguire in ordine: Prati, Marconi, Parioli, Montesacro, Garbatella/Ostiense, Eur e Ostia.

In Italia sono Milano batte Roma

A Milano più multe che a Roma. I cittadini del capoluogo lombardo sono i guidatori che pagano le contravvenzioni più alte in Italia. Nel 2022 - hanno calcolato Facile.it e Assicurazione.it - la spesa pro capite è stata di 174 euro. Il dato emerge esaminando i rendiconto dei proventi delle violazioni del Codice della Strada: il comune di Milano ha incassato 151 milioni di euro, 18 in più di Roma che pure è molto più estesa e ha molti più abitanti e automobili, e come dato assoluto è al secondo posto in Italia. L’intera Lombardia poi è ai vertici della classifica nazionale per l’importo complessivo che ha portato nelle casse delle amministrazioni, quasi 194 milioni di euro. Per l’analisi Facile.it ha rielaborato i dati provenienti dal “Rendiconto proventi violazioni codice della strada” pubblicati dal Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali.