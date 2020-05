Roma

Martedì, 26 maggio 2020 - 12:50:00 Roma nella II Guerra Mondiale: trovate armi originali in un sottotetto La scoperta in un palazzo in ristrutturazione a Montesacro: i Carabinieri sequestrano un arsenale composto da armi e munizioni

Guarda la gallery Roma nella II Guerra Mondiale: scoperto nel sottotetto di un palazzo in ristrutturazione a via Cimone, zona Montesacro, un arsenale risalente al secondo conflitto mondiale composto da armi e munizioni. I Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino sono intervenuti su richiesta della ditta di ristrutturazione che stava eseguendo dei lavori al 4° piano dello stabile perché, dopo la demolizione di un muro, gli operai hanno trovato un’intercapedine, murata da molti decenni, dove era nascosto l’intero “arsenale”, ormai in pessimo stato di conservazione. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri Artificieri del Comando Provinciale di Roma e i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area. I Carabinieri della Stazione Città Giardino hanno quindi recuperato e sequestrato una bomba a mano, 2 fucili moschetto privi di matricola e di otturatore, 5 mitragliatori privi di matricola e di otturatore, 70 proiettili di diverso calibro, 2 caricatori vuoti e 2 calcioli di fucili mitragliatori.