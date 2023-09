Roma, nomadi scatenati fanno impazzire i carabinieri: inseguimento da film

Inseguimento da film la scorsa notte in via Appia Nuova, dove un 15enne alla guida di uno scooter rubato, con un 13enne come passeggero, entrambi appartenenti a famiglie rom, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri del Nucleo Radiomobile impegnati in posto di controllo alla circolazione stradale.

Inseguimento da paura

Ne è scaturito uno spericolato inseguimento che è terminato poco dopo quando, con manovre spericolate e passaggi vietati, i minori hanno fatto perdere le loro tracce. Le immediate ricerche dei carabinieri hanno permesso però di rintracciarli in via dell'Acquedotto Felice, dove i due hanno cercato di dileguarsi a piedi. I militari li hanno bloccati e hanno accertato che il veicolo era stato rubato.

Denunciato un quindicenne

Il 15enne è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale mentre il 13enne, non imputabile, è stato riaffidato ai genitori. Il veicolo è stato riconsegnato al proprietario.