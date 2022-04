Roma Nord rimane senza crack e cocaina. Smantellata banda di sudamericani

Maxi operazione a Roma Nord contro lo spaccio di droga. Sette arresti e due colpiti da ordinanza cautelare. È il risultato dell’indagine “Tabla Ras” portata avanti dagli agenti del commissariato Flaminio Nuovo, con l'ausilio degli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, insieme alla Squadra Mobile di Viterbo.

I pusher sono stati ritenuti indiziati, a vario titolo, di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack. L'operazione trae origine dal ritrovamento di un cadavere di un uomo nei pressi di un muro in via Due Ponti. Le successive indagini hanno poi rafforzato l’idea che la vittima si fosse recata in quei luoghi alla ricerca di crack venduto da uno spacciatore soprannominato "Kike".

Il modus operandi della banda

Le successive attività svolte dalla Polizia hanno confermato la presenza di una base logistica di spaccio di cocaina e crack all'esterno dell’edificio di via dei Due Ponti. Gli spacciatori, cittadini sudamericani, venivano raggiunti sia a piedi che a bordo di veicoli dai "clienti" ai quali consegnavano la droga. Un’organizzazione curata nei minimi dettagli vista la presenza di "vedette" posizionate posti strategici permonitorare l'intera area

Grazie all'utilizzo di attività tecniche e ambientali, affiancate all'uso di un sistema di video sorveglianza a distanza, si è potuto documentare la presenza di una vera e propria piazza di spaccio sorretta da alcuni cittadini sudamericani che rifornivano, durante l'arco delle ventiquattro ore, numerosi acquirenti cedendo dosi di droga preconfezionate. Le indagini hanno permesso di individuare inoltre i canali di approvvigionamento dello stupefacente, riconducibili ad un altro gruppo criminale, di cui sono stati identificati i componenti.

L’operazione ha quindi condotto all'emissione di una misura cautelare nei confronti di 9 soggetti. Dei 9 indagati 2 sono stati colpiti da ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 agli arresti domiciliari, mentre 5 persone sono state denunciate in stato di libertà.