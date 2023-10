Roma, notte di paura all'Aurelio: un uomo di 33anni aggredito e accoltellato

Un 33enne del Bangladesh è stato ferito a coltellate, al termine di una lite, martedì sera alle 22 a Circonvallazione Cornelia, nel quartiere Aurelio, a Roma. L'aggressore è fuggito via verso la Pineta Sacchetti facendo perdere le proprie tracce.

Sul posto, dopo la chiamata dei residenti al 112, sono intervenuti i carabinieri. La vittima, picchiata e ferita al volto e al braccio sinistro con alcune coltellate è stata trasportata dal personale del 118 al pronto soccorso dell’ospedale “Aurelia Hospital” dove si trova al momento ricoverato, non in pericolo di vita, per le ferite subite e giudicate guaribili in 30 giorni.

Indagano i Carabinieri

Indagini in corso da parte dei militari della Stazione Roma Madonna del Riposo e del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro.