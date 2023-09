Roma, notti insonni in via Tuscolana. Caccia alla donna che urla di piacere

Altro che tranquille notti d'estate. In via Papiria, all'Appio Claudio, ogni notte sembra di trovarsi sul set di un film porno anni '90. Sempre attorno alla mezzanotte. Ogni notte si sentono grida femminili di piacere. Orgasmi urlati a finestre aperte.

E la strada si trasforma nell'amplificatore del piacere.

Come in un film

Non urletti, ma vere e propri gemiti di piacere come nel film Harry ti presento Sally, dove la bellissima Meg Ryan faceva impazzire i clienti di un ristorante simulando un amplesso nella deliziosa commedia sentimentale di Billy Chrystal Forget Paris. Ma qui siamo a Roma, a due passi dal Parco degli Acquedotti, dove il caos della città sembra lontano anni luce e le notti sono silenziose. Almeno fino a che non scocca la mezzanotte, quando le grida della donna misteriosa fanno impazzire i tanti uomini che stanno cercando di individuare l'appartamento-alcova e le donne che per dispetto sono costrette a chiudere le finestre sfidando l'afa estiva.

Caccia agli amanti

In molti si chiedono se dietro gli orgasmi notturni possa esserci un gioco studiato da una coppietta in cerca di nuove emozioni o davvero vivano lì due amanti insaziabili e rumorosi. "Eh a sapere chi è - dice scherzando Marcello, uno dei negozianti di via Papiria - ormai la signora godiva (così è stata ribatezzata dai maschietti della zona, ndr) è un mito e tutti vogliono sapere chi si nasconda dietro quelle grida di piacere sfrenato notturno.