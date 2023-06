Roma, occupazioni abusive: sgomberati tre appartamenti Ater a Primavalle

Tre appartamenti dell'Ater occupati abusivamente sono stati sgomberati nel quartiere di Primavalle, alla periferia nordovest di Roma.

Le abitazioni occupate si trovavano tra via Pietro Bembo e via Angelo Mai. Sul posto la Polizia Locale e la Polizia di Stato. Le operazioni di sgombero sono state eseguite in modo tranquillo. Non si segnalano criticità.