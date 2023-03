Roma, omicidio di Chef Manuel Costa: il 43enne accusato resta in carcere

Il gip ha convalidato l'arresto di Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane, accusato di aver ucciso con un colpo di pistola Emanuele Costanza, anche noto come Chef Manuel Costa, il titolare dell'Osteria degli Artisti.

Il fatto è avvenuto la sera di venerdì 10 marzo, in via Germano Sommeiler 8, nel quartiere Esquilino. Intorno alle 21,30 tra Giaccio e Chef Costa sarebbe scoppiata una lite, mentre la vittima entrava in macchina. La lite sarebbe degenerata finché il 43enne ha estratto la pistola e ha sparato allo chef, uccidendolo. Dopodiché Giaccio è andato dalla Polizia per costituirsi.

Il gip ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. Secondo il pm Mario Palazzi, il movente della lite e quindi dell'omicidio sarebbero questioni di natura economica.