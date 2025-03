Roma, omicidio volontario: la Procura fa arrestare il vigilantes Micarelli, la verità nei video

Roma, omicidio volontario: la Procura fa arrestate il vigilantes Micarelli, la verità nei video

“Legittima difesa, mi stavano investendo con l'auto”, la Procura di Roma non crede ad Antonio Micarelli, il vigilantes che ha ucciso lo scorso 6 febbraio un ladro in un condominio sulla via Cassia e lo fa arrestare dai Carabinieri.

La Procura formalizza l'accusa con il supporto delle immagini di sorveglianza

L'accusa formalizzata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini nei confronti di Micarelli è di omicidio volontario, supportata dalle telecamere di videosorveglianza del condomino e dalla perizia balistica che ha accertato che quella sera Micarelli avrebbe scaricato sui fuggitivi un intero caricatore: ben 10 proiettili che difficilmente potranno supportare la legittima difesa.

La vittima era il 21enne rumeno Antonio Ciurciumel, che ha lasciato moglie e un figlio.