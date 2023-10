Roma, Open day per la carta d'identità nei municipi III, V, XI, X, XI, XV

Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre è in programma un nuovo appuntamento con gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica. Nella giornata di sabato 7 sarà possibile, infatti, fare richiesta della CIE presso gli sportelli anagrafici dei Municipi III, V, IX, X, XI e XV.

Come di consueto, oltre agli uffici municipali, saranno aperti a Roma anche i tre ex Punti Informativi Turistici di Piazza di Santa Maria Maggiore, Piazza delle Cinque Lune e Piazza Sonnino, sia sabato 7 dalle 8.30 alle 16.30 che domenica 8 dalle 8.30 alle 12.30.

Istruzioni per l'uso

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile venerdì 6 ottobre dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità, sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

L'assessore Catarci

“Da un anno e mezzo con continuità gli Open Day consentono alla cittadinanza di prenotare il venerdì e avere un appuntamento l'indomani e all’Amministrazione di diversificare l'offerta del servizio di richiesta dei documenti di identità elettronici. Oltre agli ex Punti Informativi Turistici del centro, settimanalmente si aprono a rotazione tutti i Municipi, servendo ogni territorio della città e contribuendo a snellire il lavoro dei canali ordinari. Nel prossimo weekend saranno garantite oltre 900 richieste di CIE: un ringraziamento va agli ufficiali dell’Anagrafe, dei Municipi e dei Dipartimenti capitolini competenti” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Dove, come e quando

Municipio III: sabato 7 ottobre la sede di Via Fracchia 45 sarà aperta dalle ore 8 alle 13

Municipio V: sabato 7 ottobre la sede di Via di Torre Annunziata 1 sarà aperta dalle ore 8.30 alle ore 13.

Municipio IX: sabato 7 ottobre la sede di Viale Ignazio Silone, Primo Ponte sarà aperta dalle ore 9 alle ore 16.

Municipio X: sabato 7 ottobre la sede di Via Claudio 1, Ostia sarà aperta dalle ore 9 alle ore 13.

Municipio XI: sabato 7 ottobre la sede di Via Portuense 579 sarà aperta dalle ore 8 alle ore 16.

Municipio XV: sabato 7 ottobre le sedi di Via Enrico Bassano 10 e di Piazza Saxa Rubra 19 – Prima Porta saranno aperte dalle ore 8.30 alle ore 16.30.

Ex Pit

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune: sabato 7 ottobre 8.30-16.30, domenica 8 ottobre 8.30-12.30.