Roma, l'opposizione in Campidoglio protesta in blocco: “Maggioranza nel caos”

L'opposizione in Assemblea Capitolina protesta in blocco contro l'atteggiamento dei partiti della maggioranza. “La maggioranza è completamente nel caos, spaccata al suo interno, che blocca i lavori dell’Assemblea e gioca sulla pelle dei cittadini romani”.

Questo si legge in una nota congiunta diramata da tutti i gruppi di opposizione: Lista Calenda, Italia Viva, Movimento 5 Stelle, Lista Civica Raggi, Fratelli d'Italia, Udc-Forza Italia e Lega. “Chiediamo al Sindaco e alla Giunta di intervenire per restituire all’Aula la dignità che merita”.

“Un modo vergognoso di condurre l'aula”

Le opposizioni protestano soprattutto per tre azioni messe in atto dalla coalizione di maggioranza. La prima è il fatto che “quattro sedute del Consiglio comunale convocate con urgenza con identico ordine dei lavori, da oggi a venerdì, per discutere cinque proposte di delibera. Prima anomalia”.

La seconda anomalia lamentata dall'opposizione è “l’imposizione di un vero e proprio contingentamento dei tempi di intervento per accelerare il più possibile la votazione dei provvedimenti”.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea nella giornata del 28 marzo. Nella mattinata di martedì la seduta dell'Assemblea Capitolina è cominciata con un'ora di ritardo. Intorno alle 13,30 è cominciata una pausa durata un'ora e mezza. Infine alle 17,20 la seduta è terminata anzitempo per la mancanza del numero legale di membri, perché alcuni consiglieri di maggioranza hanno lasciato l'aula.

“Risultato? -si legge nella nota - colpo di mano non riuscito e nessuna proposta di delibera votata. Una situazione surreale e scandalosa, che denunciamo a gran voce e che riteniamo gravemente lesiva del nostro ruolo. Un modo vergognoso di condurre l’Aula”.