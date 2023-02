Roma, l'Orologeria Marenga rischia lo sfratto. Codacons: “Va salvata”

Rischia di essere sfrattata e di chiudere l'Antica Orologeria Marenga, attiva dal 1971. Una vera e propria bottega artigianale nata all'interno di alcuni locali di proprietà dell'Esercito italiano che negli anni è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di orologeria. Il Codacons ha deciso di attivarsi in difesa di questo storico negozio.

Il motivo è che l'Esercito non è più intenzionato a lasciare quei locali al negozio. Infatti l'Esercito non avrebbe più proceduto al rinnovo del contratto di locazione intestato all’orologeria e, successivamente, avrebbe chiesto il rilascio definitivo dei locali. Il negozio in tal caso non potrà far altro che chiudere. Il Codacons si oppone a tale evenienza. “Abbiamo presentato una istanza al Ministro della Difesa, Guido Crosetto – spiega il Codacons in una nota - e all’Esercito Italiano chiedendo, ognuno per la propria competenza, di adottare ogni atto idoneo alla tutela della bottega storica 'Antica Orologeria Marenga', in modo che ne sia assicurata l’attività in modo duraturo nel tempo”.