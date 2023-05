Roma, “Pace Subito”: il convegno per il cessate il fuoco immediato in Ucraina

Si terrà a Roma il convegno “Pace Subito, l'impegno per un cessate il fuoco immediato”. Sarà un'occasione in cui numerosi esponenti della società civile si confronteranno sulla guerra in Ucraina e sulla necessità che finisca al più presto.

L'incontro, organizzato dal Movimento Cristiano dei Lavoratori (Mcl) e dal Movimento dei Focolari Italiani (Mfi), si terrà nella Sala Marconi della RadiTitolo 3o Vaticana, in piazza Pia, alle 16 del 26 maggio. Molti gli interventi in programma ma con un denominatore comune: la fine delle ostilità, la fine di questa guerra nel cuore dell'Europa. “Un massacro insensato”, come l'ha definito Papa Francesco.

Gli interventi

Il convegno si aprirà con una relazione introduttiva dello storico ed esperto di geopolitica Maurizio Simoncelli. Seguiranno poi gli interventi di Antonio Di Matteo, presidente del Movimento Cristiano dei Lavoratori, Sergio Bassoli, delle Rete Italiana Pace e Disarmo, Vanessa Pallucchi portavoce del Forum del Terzo Settore, Valeria Martano della Comunità di Sant'Egidio, Walter Massa, presidente dell'Arci, Gianni Alemanno del Comitato Fermare La Guerra, Riccardo Pedrizzi, vicepresidente dell'Ucid, Erica Mastrociani, presidente dell'Acli Moderano, Giancarlo Moretti, membro esecutivo del Forum del Terzo Settore e Carlo Cefaloni, redattore di Città Nuova.