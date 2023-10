Roma, Palazzo Colonna si veste di piume di struzzo: Morfosis, così va la moda

Conclusa la tre giorni di moda, arte, make-up e Tarocchi, che la Coffe House di Palazzo Colonna ha proposto in questo week-end dal sapore autunnale. Nel salone affrescato, al secondo piano del Palazzo nobiliare, è stata presentata la Collezione Autunno/Inverno di Morfosis, il marchio di Alessandra Cappiello, la creativa delle “Imperfezioni”.

E’ sulla base di questo titolo programmatico che la designer romana articola l’intera sua produzione, rivendicando il diritto di ogni donna di sentirsi unica, proprio perché imperfetta.

Glamour e concretezza, così è se vi piace

Tagli sartoriali e tessuti ricercati, accompagnati sempre da dettagli fuori le righe, come piume di struzzo e ritagli di stoffe damascate, tratteggiano uno stile urbano e disinvolto basato sul piacere di vestirsi, di guardarsi e di piacersi. Questa è la sfida che la donna contemporanea impone a se stessa per sugellare il cambio dei tempi: glamour e concretezza. Tutto animato da tanto colore e stoffe di pesi differenti: arancione, viola, verde acido, verde bottiglia, verde salvia, nero e pois in lurex.

Nel nome di una garbata vanità, l’evento è stato arricchito dalla presenza di un momento beauty con la make-up artist Giulia Renzini e chi avesse voluto oltrepassare la soglia del mistero poteva chiedere la lettura dei Tarocchi.

L'amore diventa una mostra

Al primo piano della location è stata presentata l’antologica della pittrice Cristina Chionni Trerotoli che per celebrare i suoi trent’anni di matrimonio ha organizzato “Passion”, una mostra sull’amore. E’ un amore a 360° quello che racconta la creativa utilizzando colori acrilici e collage: un sentimento che avvicina uomini e mondi ma che soprattutto viene dedicato agli affetti più importanti. “Art is colour, colour is Life, Life is Art” è lo slogan che racconta l’intero suo percorso creativo.