Roma-Pantano in tram: la rivoluzione. Dal Mit 213 mln per la mega operazione

Da Roma a Pantano in tram: la rivoluzione. Dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ecco 213 milioni di euro che consentiranno la procedura di trasformazione della linea ferroviaria in tramviaria e il passaggio di proprietà dalla Regione Lazio al Comune di Roma, con il conseguente potenziamento della Termini-Giardinetti-Tor Vergata.

Il progetto, con gli ultimi adeguamenti tecnico economici introdotti dal Mit, prevede l’adozione dello scartamento ordinario per l'interconnessione della linea al resto della rete tramviaria, attuale e futura.

Con il decreto firmato dalla ministra Paola De Micheli, partirà quindi la riqualificazione della ferrovia così da potenziare tra il Centro di Roma e l’Università di Tor Vergata e viceversa, con un servizio veloce e mezzi moderni ed accessibili.

"Il decreto del ministro Paola De Micheli per la linea Termini, Giardinetti-Tor Vergata per 213 milioni di euro è strategico e rappresenta di fatto l'apertura della Fase 3 per Roma e il Business Plane del Lazio". Lo scrive in un comunicato il vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori. "La linea diventa fondamentale per un'area importante della Capitale, per il polo Universitario di Tor Vergata e il Policlinico. Nel Piano del Lazio le infrastrutture e la mobilità sostenibile rappresentano punti strategici fondamentali per disegnare una nuova regione. Ora - conclude Leodori - è necessario correre e sburocratizzare tutto".