Roma, parte il restauro del Teatro Valle. L'annuncio: “Pronto per il 2025”

Teatro Valle-Franca Valeri: c'è l'annuncio. Partono i lavori di restauro che dovrebbero concludersi nel 2025. Si prevede che i lavori dureranno circa 18 mesi. Sarà una completa riqualificazione per l'antico teatro finanziata da Roma Capitale e dal Minsitero della Cultura.

In particolare i fondi per questi lavori ammontano a 6 milioni e 718mila euro, stanziati per il 33% dal Ministero della Cultura e per il resto dal Campidoglio. Ad annunciare l'inizio dei lavori di restauro è stato il sindaco di Roma Roberto Gualteri, insieme all'assessore alla Cultura Miguel Gotor, al sovrintendente capitolino ai Beni Culturali, Claudio Parisi Presicce e alla commissaria straordinaria del Teatro di Roma, Giovanna Marinelli.

“Finalmente una prospettiva di riapertura per il Teatro Valle - ha commentato il primo cittadino di Roma - stiamo vedendo la luce. Sarà uno dei gioielli di punta della Fondazione Teatro di Roma che nascerà a breve”.

I lavori previsti

I fondi messi a disposizione serviranno per il restauro della sala e dei luoghi d'accoglienza del pubblico. Sarà restaurata anche la facciata neoclassica. Interventi saranno fatti anche sul palco, così da rinnovarne le strutture e le attrezzature. Inoltre i locali di supporto alla sala saranno anch'essi rinnovati, abbattendo anche le barriere architettonico. Saranno ricostruiti i camerini, dotandoli anche di due scale e di un ascensore.

La travagliata storia del teatro

Fondato nel 1727, il Teatro Valle ha ospitato grandi attori. Sul palco del teatro sono state inscenate opere celebri. Da quelle di Cimarosa, Rossini e Donizetti ai grandi del teatro in prosa come Adelaide Ristori, Eleonora Duse, Scarpetta, i De Filippo e Pirandello. Nel 1921 ospitò la prima assoluta dei “Personaggi in cerca di autore”. Più di recente ha ospitato altri attori celebri come Vittorio Gassman, Luca Ronconi, Luigi Squarzina, Vito Pandolfi e Luchino Visconti.

Nel 2011 viene messo in dismissione l'ente Teatrale Italiano e il teatro ha chiuso. Alcuni cittadini lo occuparono pacificamente, cercando di dargli una nuova vita. Nel 2014 il teatro fu preso in consegna da Roma Capitale. Nel 2016 sono stati stanziati i primi fondi per il restauro. Nel 2018 c'è stata una parziale riapertura. Durante la pandemia i locali sono stati messi a disposizioni come studio di registrazione e per le compagnie teatrali. Il 13 settembre 2021 il teatro è stato intitolato all'attrice Franca Valeri. In quell'occasione era stato annunciato che la riapertura sarebbe arrivata nel 2024.