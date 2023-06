Roma, parte il rinnovo della flotta Atac: a luglio i primi autobus ibridi

L'Atac ha avviato il rinnovo della flotta Atac: entro luglio entreranno i servizi i primi nuovi autobus ibridi: più capienti e comodi e meno inquinanti.

“Facciamo un'importante passo avanti con i nuovi autobus più ecologici - ha detto il sindaco Gualtieri partecipando alla presentazione dei nuovi mezzi - moderni più confortevoli con una strategia di rinnovamento della flotta radicale che ci porterà ad avere una flotta a Roma con l'età media tra le più basse in Europa e con sistemi avanzati come il tappo che sta avendo uno straordinario successo più autobus per migliorare il trasporto pubblico a Roma”.

I nuovi bus in arrivo

Si tratta di 118 bus di mild hybrid: una tecnologia che a un tradizionale motore a combustione interna affianca un motore elettrico che si attiva nel momento in cui il veicolo rallenta, procede per inerzia o è fermo, permettendo lo spegnimento temporanea del motore. Rispetto ai bus tradizionali, questi nuovi mezzi permetteranno di risparmiare l'8% dei consumi. Si tratta di autobus della Mercedese, modello “Citaro”. Potranno ospitare 24 persone sedute e 79 in piedi. Saranno dotati di macchinette “tap&go”, che permettono di pagare direttamente la corsa con la propria carta di credito.

Il rinnovo della flotta nei prossimi anni

Entro il 2026, Atac prevede il rinnovo della flotta con l'acquisto totale di circa 1100 nuovi bus, di 411 elettrici acquistati con circa 290 milioni provenienti dal Pnrr. Di questi bus elettrici, 109 sono attesi per la fine del 2024. In questo modo l'età media del parco autobus scenderà a 5 anni entro il 2024

“Abbiamo 1800 autobus con un'età media molto alta - ha spiegato Gualtieri - la stiamo abbassando radicalmente quest'anno e a 7 anni la porteremo a 5 anni e dimezza il ciclo di vita di un autobus quando siamo arrivati c'era un autobus di 18 e vent'anni alla fine di questo ciclo gli autobus dureranno 10 anni quindi saranno sempre autobus nuovi e meno inquinanti”.