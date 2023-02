Roma, partono i lavori sugli incroci pericolosi della Nomentana:“Una priorità”

Sono partiti i lavori sui cosiddetti “blackpoint”. Si tratta di incroci che si sono rivelati pericolosi, per via della loro conformazione e che sono stati teatro di incidenti negli ultimi anni. I primi lavori cominceranno all'incrocio tra la via Nomentana e via Zara. “Rafforzare la sicurezza stradale - ha detto il sindaco Gualtieri inaugurando i lavori - è una nostra priorità”.

In totale sono 175 gli incroci individuati dal Campidoglio come pericolosi e che saranno rimessi in sicurezza con questi lavori. Solo lungo la via Nomentana ce ne sono altri tre: quello tra la Nomentana, corso Trieste e via Spallanzani e quello tra corso Trieste, via Alessandria e via Zara. Incroci in cui solo negli ultimi dieci anni si sono verificati ben 22 incidenti, con 13 feriti e un morto.

I lavori

Nello specifico i lavori iniziati all'incrocio con via Zara prevedono il rifacimento della segnaletica e l'allargamento dello spazio pedonale. Inoltre sarà modificato lo schema di circolazione dell'incrocio: non sarà più possibile fare svolte a sinistra dirette sulla via Nomentana. In effetti già oggi sarebbe una manovra vietata, ma molti lo fanno ugualmente: grazie ai lavori diventerà impossibile. Saranno infine introdotte isole di traffico, spartitraffico e isole pedonali, così da incanalare meglio il flusso di auto e impedire svolte e manovre rischiose.