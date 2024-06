Roma, paura al metrò Cipro: furibonda lite tra marocchini finisce a coltellate

Un marocchino senza fissa dimora è stato accoltellato da un connazionale nel corso di una lite in via Cipro nei pressi della stazione della metropolitana a Roma intorno alle 19.15 di mercoledì 12 giugno.

La discussione sarebbe scoppiata per futili motivi. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Santo Spirito mentre l'aggressore è fuggito in direzione Valle Aurelia. Sul posto la polizia.