Roma, paura alla stazione Termini: accerchiato e aggredito per rubargli l'oro

Paura alla stazione Termini di Roma. Un turista è stato accerchiato e colpito alle spalle, è stato immobilizzato e rapinato della collana d'oro e del portafogli. Due rapinatori sono stati trovati in poco tempo dai carabinieri: ora è caccia ai complici.

Torna l'allarme sicurezza

Il fatto è successo a un turista marocchino che passeggiava nei pressi della stazione Termini, tra via Gioberti e via Amendola e riporta in auge il problema sicurezza nell'area della stazione. Nonostante gli sforzi della Prefettura l'area di Termini continua ad essere insicura: il Campidoglio non muove un dito per sistemare la situazione e decine di sbandati hanno di fatto in mano la zona.

Caccia agli aggressori

La vittima ha poi chiesto aiuto a una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante che, acquisite le descrizioni dei rapinatori, hanno iniziato a ricercarli nelle zone limitrofe, rintracciandone due. Si tratta di un 26enne egiziano e un 21enne tunisino, entrambi senza fissa dimora, che sono stati denunciati per rapina in concorso.