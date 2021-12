Roma, paura all'Ospedale Tor Vergata. Ennesimo autobus Atac in fiamme

A Roma continuano a bruciare gli autobus dell'Atac. Questa mattina, intorno alle 8,50, un mezzo della linea express 20, che unisce Tor Bella Monaca alla stazione A Anagnina, ha preso fuoco in prossimità dell'Ospedale di Tor Vergata.

L'incendio è avvenuto in viale Oxford, nei pressi del parcheggio del Policlinico e a pochi metri dall'Università. A essere coinvolte nelle fiamme anche alcune vetture parcheggiate che hanno subito dei danni. Non ci sono feriti. Secondo la ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco di Frascati e di La Rustica presenti sul posto insieme ai Carabinieri e alla Polizia Locale, l'incendio sarebbe partito dal vano motore, distruggendo tutto il mezzo.

Dall'inizio dell'anno a fuoco 8 bus. La promessa di Gualtieri

Come ha reso noto Atac sono stati ben 8, nel 2021, gli autobus che hanno preso fuoco di cui 7 distrutti e solo uno recuperato. Se è vero che si registra un calo di flambus rispetto al 2020, il nuovo Sindaco Gualtieri dovrà comunque tenere fede alla promessa pronunciata il 5 ottobre scorso, in pieno ballottaggio, quando aveva visitato la rimessa Atac andata in fiamme a Tor Sapienza: "Per ridurre e possibilmente eliminare questi incidenti bisogna mettere fuori circolazione gli autobus con più di dieci anni, che sono troppi e che quindi vanno sostituiti".