Roma per non “morire di traffico”, Gualtieri scrive ai dipendenti statali romani: “Potenziate lo smart working per la fine dell'anno”

Il Commissario Straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, ha mandato oggi una lettera alle Amministrazioni centrali e gli Enti Pubblici di Roma, invitandole a disporre il potenziamento dello strumento dello smart working per far fronte alla particolare situazione di traffico fino all’avvio delle celebrazioni giubilari, quando si concluderanno tutti i principali cantieri e le manutenzioni delle linee del trasporto pubblico.

La comunicazione ha lo scopo di ottenere - si legge - “un significativo impatto sulla riduzione del traffico veicolare, anche attenuando i disagi su cittadini e lavoratori, nonché sulle attività produttive, ferma restando la disciplina del lavoro agile prevista dai singoli regolamenti e accordi in materia e fatti salvi i limiti organizzativi e le peculiari esigenze istituzionali di ciascuna”.

In particolare, le Amministrazioni sono invitate ad autorizzare lo svolgimento del lavoro agile per due o più giorni alla settimana, per tutti i dipendenti le cui attività che non richiedano la presenza, “tenendo in considerazione prioritariamente la distanza dalla sede di lavoro e la complessità della mobilità e garantendo in ogni caso la corretta ed efficiente erogazione dei servizi ai cittadini”.

Lavoro da remoto anche per i privati

Con lo stesso obiettivo di ridurre i disagi legati al traffico, è già stato sottoscritto un Accordo Quadro tra il Commissario Straordinario per la Regione Lazio e la Città Metropolitana di Roma e le Organizzazioni Sindacali e Datoriali, al fine di promuovere e implementare il lavoro da remoto anche nel settore privato.

Giubileo: da domani al via nuova viabilità a piazza Risorgimento

Nell’ambito delle opere di riqualificazione previste in Piazza Risorgimento per il Giubileo, domani sabato 16 novembre, prenderà avvio il nuovo e definitivo piano di viabilità nella piazza, che prevede, oltre all’attivazione dei nuovi impianti semaforici alle intersezioni con via Cola di Rienzo e via Crescenzio, la modifica della circolazione da rotatoria a due corsie per senso di marcia su tre rami.

Il nuovo assetto viario consentirà la prosecuzione ed il completamento dei lavori di riqualificazione della restante parte della Piazza, permettendo di aumentare gli spazi pedonali. La Polizia Locale di Roma Capitale, provvederà a rafforzare i servizi di viabilità nella zona al fine di agevolare, soprattutto nel periodo iniziale, una graduale regolazione del traffico veicolare.