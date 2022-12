Roma, piano Terna: approvata nuova linea elettrica che sostituirà 65 tralicci

Procede il piano di Terna per il riassetto delle linee elettriche ad alta tensione di Roma. Il Ministero dell'Ambiente ha approvato il nuovo progetto per la costruzione di una nuova linea di raccordo che andrà a sostituire 15 km di linea, pari a 65 tralicci di parte delle due linee aree “Magliana-Palidoro” e “Aurelia-Magliana”.

In particolare l'intervento riguarderà i Municipi XI e XII. Il progetto prevede un investimento da 2 milioni di euro per il rifacimento della Stazione Elettrica Magliana RT e la costruzione di un raccordo interrato lungo 500 metri che andrà a collegare la stazione stessa alla linea “Magliana-Ponte Galeria”. Saranno abbattuti 65 sostegni delle linee "Magliana-Palidoro" e "Aurelia-Magliana", per un totale di 15 km di linea aerea in meno. Saranno sopratutto demolite porzioni di elettrodotti che passano nella riserve naturali della Tenuta dei Massimi e della Valle dei Casali, per un totale di 2 km.

Il Piano Terna

Il progetto rientra nell'ambito del piano di riassetto e razionalizzazione delle linee elettriche ad alta tensione nel territorio della Capitale, portato avanti da Terna, la società che si occupa degli elettrodotti romani guidata da Stefano Donnarumma. Il piano è frutto di un protocollo d'intesa stipulato tra Terna e il Campidoglio. “Prediligiamo le linee interrate - spiega Terna in una nota - per ridurre l'impatto sul paesaggio urbano e sull'ambiente”.