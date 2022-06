Roma, piazza Righi si trasforma in una zona bivacchi. Sdegno sui social

Sdegno sui social. Bivacchi e siesta a piazza Righi, nel quartiere portuense di Roma. Probabilmente causa il caldo o un'abbuffata estiva, le persone hanno scelto un posto all'ombra per recuperare le proprie energie, sfiancate dalle temperature.

Le immagini sono postate Twitter dal consigliere del Municipio XI Marco Palma, in quota Fratelli d'Italia. "Piazza Righi:ora basta . Chi non vuole l’assistenza dei servizi sociali non può trasformare spazi pubblici ad utilizzo improprio, arrecando degrado" , ha scritto chiedendo poi supporto alle forze dell'ordine e a Roma Capitale.

Critiche sono arrivate dagli altri utenti. C'è chi l'ha presa con ironia - ma neanche troppa - come ultimo1973 che ha scritto: "Ma è Roma, la Calcutta d'Occidente. È tollerante con tutti...specie se incivili". O come un'altro utente che invece ha spiegato: "Sono quelli che rovistano nei cassonetti e fanno la “pennichella” di solito la facevano nello spiazzo tra la Gianicolense ed inizio via di Majorana".