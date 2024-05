Roma, pizzino del Pd a Gualtieri: maggioranza sotto, salta il numero legale

Un messaggio che vale un avvertimento del Pd a Gualtieri: un pizzino che arriva proprio in Aula Giulio Cesare. La maggioranza, avvertendo il rischio di andare sotto durante il voto di oggi, martedì 7 maggio, ha deciso di far saltare il numero legale.

Una scelta che ha mandato su tutte le furie l'opposizione.

Fratelli d'Italia attacca

"In Campidoglio è sempre più preoccupante la situazione della maggioranza. Oggi per l'ennesima volta è caduto il numero legale in Aula Giulio Cesare - dichiara in una nota il gruppo di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina - chiediamo al centro sinistra un atto di responsabilità. Visto che non sono più in grado di governare Roma, si dimettano e si vada a nuove elezioni".

Situazione a rischio

In effetti le varie correnti - che sono diventate col tempo vere e proprie fronde - stanno mandando messaggi trasversali al sindaco. Un segnale che, in vista delle elezioni Europee, rischia di diventare un allarme rosso per il Pd capitolino. Ma quali sono le richieste che il primo cittadino sta facendo finta di non sentire? Sicuramente i mal di pancia maggiori arrivano dalla coalizione: la richiesta di un rimpasto di Giunta è forte ma Gualtieri non vuole sentire ragioni. L'Aula, però, ha in mano lo scettro del comando sulle questioni che vanno oltre la sala delle Bandiere: andare sotto durante un voto o far cadere il numero legale emerge ed è un segnale di insofferenza da non sottovalutare. Il sindaco e il suo cerchietto magico dovrebbero saperlo.