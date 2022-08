Roma, poliziotto sospeso dal servizio travolge e uccide un ventenne in moto

Un ragazzo di 20 è morto in un incidente stradale travolto da un auto. A bordo dell'Opel un ex poliziotto da sospeso per altri fatti. Dovrà rispondere di omicidio stradale.

È successo su via Prenestina, all'altezza dello svincolo per il Grande raccordo anulare. Inutili i soccorsi per il ragazzo.

L'agente non in servizio ha travolto un ragazzo, morto sul colpo

Il ragazzo, un 20 enne, a bordo di uno scooter Honda Sh è stato travolto dall'Opel Meriva condotta dal poliziotto già sospeso dal servizio per precedenti fatti. Il ragazzo è morto sul colpo e l'uomo, 46 anni, dovrà rispondere di omicidio stradale. I mezzi sono stati sequestrati e l'uomo è stato portato in ospedale per gli esami alcolici e tossicologici.